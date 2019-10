Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet

QUÉBEC, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet, qui se déroulera jusqu'au 13 octobre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 274 000 $ pour soutenir cet événement d'envergure.

Le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet est une épreuve sportive alliant la persévérance et le dépassement de soi. Chaque année, des milliers d'athlètes s'entraînent afin de participer à ce beau défi, qui précède pour certains le Marathon de Boston. Ce parcours est une magnifique vitrine sur les quartiers de la ville de Québec et son patrimoine historique.

Le ministère du Tourisme accorde une somme de 144 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, alors que le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 125 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse quant à lui une contribution de 5 000 $ grâce au Programme de soutien aux événements sportifs.

Citations :

« Afin de souligner l'importance d'une vie saine et active, votre gouvernement soutient fièrement le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet. Au fil du temps, la renommée de cette compétition n'a cessé de croître, au grand bonheur des athlètes, qui souhaitent dépasser leurs objectifs et s'accomplir. Cette initiative sportive contribue au dynamisme de la ville de Québec et à son rayonnement national et international. Le marathon permet de générer des retombées considérables, en plus de mettre en valeur la magnifique région de la Capitale-Nationale. Le tourisme étant un important moteur de notre économie, j'invite les marathoniens et les spectateurs à profiter de leur escale chez nous pour découvrir les multiples attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet est un événement d'envergure internationale toujours très attendu par les mordus de course à pied. Je suis ravie que nous puissions accueillir une épreuve d'une telle ampleur, qui contribue grandement à la croissance économique de la région de la Capitale-Nationale. Je souhaite bonne chance à tous les participants et j'invite nos citoyens à venir les encourager! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Si courir un marathon n'est pas à la portée de tout le monde, la course à pied peut certainement l'être. Le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet propose d'ailleurs différentes distances pour répondre à tous les profils de coureur, ce qui s'accorde parfaitement à mon désir de rendre le loisir, le sport, l'activité physique et le plein air les plus accessibles possibles. Je suis donc très fière de m'associer à un événement phare comme ce marathon, qui connaîtra encore une fois cette année, j'en suis convaincue, un immense succès. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

