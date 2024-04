Festivals et événements printaniers 2024 - Plus de 110 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, sont heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 112 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord, qui se déroule à Sept-Îles jusqu'au 28 avril.

Le Salon du livre de la Côte-Nord vise à tisser des liens entre la région et le milieu littéraire québécois et canadien. L'événement souligne aussi la contribution des littératures nord-côtière, allochtone et innue.

Cette 40e édition se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Zachary Richard, qui y présentera son tout premier roman : Les Rafales du carême. De plus, un volet s'ajoute cette année avec la journée des professionnelles et professionnels qui aura lieu le vendredi 26 avril.

« Je suis fier de soutenir cette 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord. L'arrivée, cette année, de la journée professionnelle contribuera à créer des liens entre les différents acteurs et actrices du milieu du livre dans la région et de partout au Québec également. Un grand merci à l'équipe organisatrice et aux bénévoles qui rendent le tout possible et font de ce salon un rendez-vous à ne pas manquer. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est important pour nous de soutenir cet événement majeur et je suis heureuse d'annoncer plus de 110 000 $. Le Salon du livre de la Côte-Nord est l'occasion parfaite de découvrir la littérature nord-côtière, innue et naskapie. Je me réjouis de cette initiative et, bien sûr, du travail accompli pour offrir chaque année un événement remarquable. Depuis 40 ans, le Salon est source d'inspiration, de rencontres mémorables et de découvertes littéraires inoubliables. Je vous invite à y participer en grand nombre. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Avec les nombreuses activités prévues pour les jeunes, comme la Tournée littéraire jeunesse et le concours d'écriture, le Salon fait découvrir la beauté de la lecture et de l'écriture aux jeunes Nord-Côtières et Nord-Côtiers et favorise du même coup la continuation d'une culture littéraire riche au Québec. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 70 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement en offrant une aide de 42 000 $ qui découle du projet Lis-moi le Québec, de l'Association québécoise des salons du livre. Ce projet est financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

