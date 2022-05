Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 765 000 $ au Carrefour international de théâtre

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annoncent une aide financière de 765 000 $ au Carrefour international de théâtre qui se déroule du 26 mai au 11 juin.

Le Carrefour international de théâtre est une occasion de découvertes et d'échanges pour le public et une grande célébration du théâtre ainsi que de ses créateurs et créatrices. Parmi les activités au programme de cette édition, notons 10 spectacles en salle et 3 spectacles extérieurs dont Où tu vas quand tu dors en marchant…?, un spectacle déambulatoire mis en scène dans un lieu inusité de la ville de Québec. En outre, cette année marque le retour des productions internationales avec des œuvres françaises et américaines, une coproduction Québec-Londres et des spectacles à saveur sud-coréenne, originaires de Belgique.

« Le Carrefour met à l'honneur les meilleures productions théâtrales et le talent de créateurs d'ici et d'ailleurs, en plus de réserver une place de choix à la relève. Notre gouvernement s'associe à ce rendez-vous qui se démarque toujours par sa programmation haute en couleur qui arrive à surprendre et à émouvoir. J'invite les Québécois à participer à cet événement qui nous rend si fiers de notre culture! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Année après année, les festivals et les événements créent des expériences uniques et mémorables qui font du Québec une destination touristique attractive pour les visiteurs. Je suis ravie que notre gouvernement s'associe au succès du Carrefour international de théâtre, un événement qui permet aux participants de profiter de bons moments en famille et entre amis tout en faisant briller la région de la Capitale-Nationale, ici et à l'international. Les représentations au programme favorisent la découverte de différents lieux de Québec, toujours aussi majestueuse et surprenante à explorer. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la ville pour se forger de magnifiques souvenirs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Carrefour la somme de 540 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux .





des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Carrefour la somme de 540 000 $ par le biais du programme . Le ministère du Tourisme lui accorde une aide de 225 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

