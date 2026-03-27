Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec soutient le Festival Accès Danse

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec octroie 33 000 $ au Festival Accès Danse, qui se déroulera à Montréal du 27 au 29 mars 2026.

Organisé par l'Association québécoise des enseignants de la danse à l'école, en collaboration avec le Collège Jean-Eudes, le Festival Accès Danse se démarque par sa mission éducative. Ce rendez-vous unique met de l'avant l'apprentissage de la danse en milieu scolaire, favorisant les échanges entre les artistes professionnels, les enseignants et les danseurs de la relève participants. Le programme propose des ateliers, des formations, des causeries et des activités de réseautage avec des artistes établis. Des spectacles seront également présentés, dont Cédez le passage à la relève, qui offrira aux jeunes la possibilité de se produire sur scène.

Citations

« Je me réjouis du soutien apporté au Festival Accès Danse et remercie l'association qui travaille à son organisation pour son engagement dans le rayonnement de la danse. Des rendez-vous comme celui-ci sont précieux en raison de leur contribution à l'essor de la relève. Je remercie l'Association québécoise des enseignants de la danse à l'école pour cette vitrine privilégiée offerte aux jeunes artistes, à qui je souhaite des moments de découvertes qui feront naître des passions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Accès Danse renforce la vitalité culturelle de Montréal grâce à son rôle important dans le développement de la relève en plus de contribuer à la démocratisation de la danse. C'est pourquoi je suis ravie que le gouvernement y apporte son soutien. J'espère que des jeunes des quatre coins du Québec viendront faire un tour à Montréal pour prendre part aux nombreuses activités que ce festival leur réserve. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications octroie 33 000 $ au Festival dans le cadre du programme Aide aux projets.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]