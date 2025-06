Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Une somme de 50 000 $ pour le Concours Prix d'Europe

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 50 000 $ pour le Concours Prix d'Europe qui se déroule à Montréal jusqu'au 14 juin prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 113e édition, le Concours Prix d'Europe se tiendra au Conservatoire de musique de Montréal, où les candidates et candidats se disputeront 14 prix et une personne lauréate recevra la Bourse du Prix d'Europe de 50 000 $, accordée par le ministère de la Culture et des Communications. Le concours est mis sur pied par l'Académie de musique du Québec, dont la mission est de promouvoir le goût de la musique en proposant une expérience formatrice aux jeunes musiciennes et musiciens, instrumentistes ainsi que chanteuses et chanteurs.

Citation

« Depuis sa première édition en 1911, le Concours Prix d'Europe offre à de jeunes interprètes l'occasion de se mesurer dans une saine compétition et de découvrir le plaisir de se produire sur scène. Je remercie l'Académie de musique du Québec qui s'applique à mettre sur pied cet événement d'envergure. Votre engagement envers notre jeunesse contribue à l'épanouissement de son talent et de sa virtuosité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]