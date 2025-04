Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 170 000 $ au Salon international du livre de Québec

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 172 000 $ au Salon international du livre de Québec, qui se déroule jusqu'au 13 avril. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Élaborée au tour du thème Rassembler les générations, l'édition 2025 du Salon international du livre de Québec soulignera en grande pompe le centenaire de Mme Janette Bertrand. Grâce à une foule d'activités, comme le Cabaret du courrier du cœur et les tables rondes inspirées par la célèbre émission Parler pour parler, le Salon rendra hommage à l'immense contribution de Mme Bertrand à la littérature et à la culture québécoises.

En plus, l'événement permet au public de rencontrer plus de 1 000 autrices et auteurs à travers des discussions, des séances de dédicaces et des prescriptions littéraires. Le programme propose de nombreuses activités telles qu'une exposition montée sous le thème 500 ans de résistance autochtone et le Salon de décoiffure qui propose l'écoute de neuf courts textes inédits. Des conférences et des tables rondes sont aussi organisées, notamment grâce à une association avec les Rendez-vous d'histoire de Québec. La zone jeunesse offre également une variété d'animations, dont les ateliers d'écriture qui visent à initier les jeunes aux défis, mais aussi au plaisir, de la création littéraire.

Citations

« Le Salon international du livre de Québec est un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes de livre et de littérature. Cette édition s'annonce particulièrement festive et rassembleuse pour toutes les générations. J'invite petits et grands à venir nombreux à la rencontre des artistes et des éditeurs et à saluer l'héritage de la grande Janette Bertrand. Je remercie l'équipe organisatrice qui réussit chaque année à concocter cette fête de la littérature mémorable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Rendez-vous annuel de milliers de jeunes et de moins jeunes qui aiment lire, le très attendu Salon international du livre de Québec est l'occasion unique de réunir des adeptes ainsi que des autrices et auteurs talentueux et inspirants. Nous pouvons être fiers de profiter d'un salon du livre renommé qui alimente cette effervescence culturelle et qui bonifie la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la région de la Capitale-Nationale. Je vous invite à aller y faire un tour! »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 130 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) participe à la tenue de cet événement grâce à une somme de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

Réseaux sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]