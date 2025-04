Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 15 000 $ au Festival Courts d'un soir

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 15 700 $ au Festival Courts d'un soir qui se déroule à Montréal jusqu'au 17 avril. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La dixième édition du Festival Courts d'un soir a pour mission de valoriser le cinéma court sous toutes ses formes. Ainsi, il met de l'avant 29 séries, 35 courts métrages et 19 clips musicaux de tous les horizons. Ce festival offre aux nouveaux talents des occasions de visibilité et de formations tout en permettant au public de profiter d'œuvre originales. Quatre compétitions seront présentées, soit pour les séries courtes émergentes, les séries courtes nationales, les séries de format moyen et les séries internationales.

En plus, le Festival se démarque par son volet professionnel, le Marché de la série. Celui-ci proposera des ateliers-conférences sur des thématiques actuelles, des activités de réseautage, des ateliers de formation, une vidéothèque et davantage. Il s'agira d'une excellente occasion pour les diffuseurs internationaux invités de visionner les nouvelles séries québécoises présentes.

« Le Festival Courts d'un soir propose une ambiance unique et un programme original qui laisse la place à la relève. Pour une 10e fois, cet événement rassemble des créatrices et créateurs de talent dans un rendez-vous festif qui célèbre des œuvres courtes. En plus, le volet professionnel offre une occasion de rayonnement et de développement aux cinéastes d'ici. »

Le ministère de la Culture et des Communications accorde à Productions Welcome Aboard une somme de 15 700 $ par le biais du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation, pour la tenue du Festival Courts d'un soir.

