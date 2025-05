Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 1,3 M$ à C2 Montréal

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 349 500 $ à C2 Montréal, qui se déroule jusqu'au 22 mai prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La 14e édition de C2 Montréal s'articule autour du thème En mouvement : l'art d'agir et se tient au Grand Quai du Port de Montréal. Elle fait partie des événements phares du Québec en matière de créativité, d'inspiration et de réseautage international. C2 attire chaque année pendant trois jours, dans la métropole, des travailleuses et travailleurs des industries culturelles et créatives, des cheffes et chefs d'entreprises innovantes, des personnalités renommées et des leaders de différents horizons. Les conférences, les expériences immersives et les moments de réseautage leur permettront de tisser des liens stratégiques et d'explorer des idées nouvelles.

« Je me réjouis du soutien accordé à C2 Montréal, qui participe au rayonnement du potentiel créatif et du savoir-faire des entreprises québécoises. Je remercie l'organisation derrière cet événement qui contribue à propulser les industries créatives sur les marchés internationaux, renforçant ainsi la position du Québec comme chef de file dans ce secteur d'avenir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé à l'événement 50 000 $ par le biais du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation et 49 500 $ pour le projet d'intégration de la créativité numérique dans le cadre de C2 Montréal.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé en 2023 une subvention d'une somme maximale de 2 250 000 $ à l'Organisme C2MTL, pour la réalisation de son projet Événement international d'affaires C2 Montréal (2023-2025).

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a contribué à la tenue de C2MTL en lui accordant la somme totale de 1,5 M$ pour les éditions 2023, 2024 et 2025. L'entente triennale, qui prend fin cette année, a été conclue dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, devenu depuis le Fonds signature métropole.

