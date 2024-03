Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 105 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 107 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroule jusqu'au 24 mars prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de Trois-Rivières est un événement majeur qui participe au rayonnement de la lecture, des auteures et auteurs ainsi que de toute l'industrie littéraire dans la région de la Mauricie. L'édition 2024 du Salon propose quelque 200 activités sous le thème de l'empreinte, pour mettre en lumière la trace que la littérature peut laisser chez la lectrice et le lecteur. Cette année, le Salon se déroulera sous la présidence d'honneur de Mme Nathalie Petrowski et l'écrivain en résidence sera M. Dany Laferrière.

« Le Salon du livre de Trois-Rivières célèbre le travail, la diversité et la contribution culturelle de notre industrie littéraire. Les activités proposées sont une excellente occasion de faire découvrir le talent québécois au grand public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de Trois-Rivières est une belle occasion de promouvoir la lecture dans notre coin de pays. Il nous offre des moments précieux de rencontre avec des écrivains de talent, dont plusieurs sont originaires de la région. Je remercie les organisateurs, les auteurs, les libraires et les éditeurs qui se sont donné rendez-vous pour faire de cet événement littéraire un succès. J'invite les Trifluviennes et les Trifluviens à visiter, nombreux, leur salon du livre. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le livre, c'est une porte ouverte sur le monde qui nous entoure. C'est pour cette raison qu'il faut célébrer ces événements qui initient les jeunes au plaisir de la lecture. Le Salon du livre de Trois-Rivières est un allié précieux pour y arriver. J'espère que les jeunes et les familles de la région de Trois-Rivières participeront en grand nombre aux activités qui permettront aux visiteuses et visiteurs de découvrir une foule d'œuvres, d'auteures et d'auteurs de tous les horizons. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 65 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement en offrant une aide de 42 000 $ qui découle du projet Lis-moi le Québec, de l'Association québécoise des salons du livre. Ce projet est financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

