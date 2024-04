Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 170 000 $au Salon international du livre de Québec

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 170 000 $ au Salon international du livre de Québec, qui se déroule jusqu'au 14 avril prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Se déroulant sur le thème S'engager dans la transformation, le Salon propose un grand nombre d'activités mettant à l'honneur plus d'un millier d'autrices et d'auteurs. Parmi ces activités, il y a notamment des tables rondes et des ateliers de création, des expositions, des prescriptions littéraires et des séances de dédicaces. L'Auteur.e Studio revient cette année avec une sélection impressionnante d'autrices et d'auteurs qui prendront la parole pour faire découvrir leur univers créatif, leur plaisir d'écrire et leurs préoccupations. La zone jeunesse offre également une foule d'activités aux thèmes très variés, qui sauront satisfaire les goûts et les intérêts de tous les groupes d'âge.

Citations

« Le Salon international du livre de Québec est un rendez-vous incontournable pour nos autrices et auteurs, nos libraires et éditeurs. C'est aussi une occasion unique pour le grand public de découvrir toute la richesse et la diversité de l'offre littéraire d'ici et d'ailleurs. Je suis heureux que notre gouvernement soit un allié de cet événement essentiel pour l'industrie québécoise du livre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Rendez-vous annuel de milliers de jeunes et de moins jeunes qui aiment lire, le très attendu Salon international du livre de Québec est l'occasion unique de réunir des amateurs et des auteurs talentueux et inspirants. Nous pouvons être fiers de profiter d'un salon du livre renommé et de l'Auteur.e Studio, qui alimentent cette effervescence culturelle et qui bonifient la qualité de vie des citoyens de la région de la Capitale-Nationale. Je vous invite à aller faire un tour! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette année, comme toujours, le Salon international du livre de Québec réserve une place de choix au programme jeunesse, à travers lequel il offre plusieurs activités qui permettront de découvrir une foule d'autrices et d'auteurs, ainsi que leurs œuvres. C'est pour cette raison que je me réjouis que le gouvernement apporte son soutien au Salon. En plus de tous les groupes scolaires qui y prennent part, j'espère que les familles de Québec y participeront aussi en grand nombre, parce qu'il ne fait aucun doute que le plaisir sera au rendez-vous. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 108 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement en offrant une aide de 42 000 $ qui découle du projet Lis-moi le Québec, de l'Association québécoise des salons du livre. Ce projet est financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie au Salon une aide de 20 000 $, provenant du Programme d'appui aux actions régionales, pour la tenue d'Auteur.e Studio.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

Secrétariat à la Jeunesse

www.quebec.ca

Médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Secrétariat à la Capitale-Nationale

X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-0875, [email protected]; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]