Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 120 000 $ au Festival Montréal Baroque

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 123 50 $ au Festival Montréal Baroque, qui se déroule jusqu'au 16 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Montréal Baroque est un événement de musique des 17e et 18e siècles. Il prévoit toutes sortes de prestations, comme des concerts dans des lieux historiques, de l'improvisation, des foires et bien plus. L'édition 2024, sur le thème « Univers parallèles », reçoit des artistes invitées et invités de marque venant de 4 continents.

Citation

« Le Festival Montréal Baroque permet d'en apprendre plus sur les arts de cette époque et nous surprend avec des spectacles hors du commun. Je me réjouis que notre gouvernement puisse encourager cet événement unique. Je remercie grandement l'équipe organisatrice et les artistes qui font du Festival un rendez-vous incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le soutien à des événements culturels comme le Festival Montréal Baroque est essentiel pour le dynamisme économique et l'innovation de notre métropole. Non seulement ce festival contribue à la richesse culturelle de Montréal, mais également il attire des visiteurs et stimule l'économie locale. Je suis fier de voir notre gouvernement appuyer une telle initiative qui fait rayonner notre créativité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 80 0000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. De plus, une bonification de 25 000 $, répartie sur 2 années financières, est accordée dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 80 0000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. De plus, une bonification de 25 000 $, répartie sur 2 années financières, est accordée dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 18 150 $ découlant du programme Mécénat Placements Culture, volet A.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]