Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 102 000 $ pour la tenue de la compétition Hit the Floor de Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 102 000 $ pour la présentation de la compétition Hit the Floor de Saint-Hyacinthe, qui a lieu jusqu'au 14 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La compétition Hit the Floor de Saint-Hyacinthe représente une vitrine incontournable pour des milliers de danseuses et danseurs québécois et canadiens, tous styles confondus. Elle contribue au développement de la danse à l'échelle mondiale.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la compétition Hit the Floor de Saint-Hyacinthe, qui, avec une programmation riche et diversifiée, permet aux danseurs et aux danseuses de vivre une expérience enrichissante. Cet événement participe au rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence. Je salue le travail de l'équipe organisatrice, qui a su mettre sur pied un événement de qualité, mettant en lumière tout le dynamisme et le savoir-faire des artisans de nos industries culturelle et événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La compétition Hit the Floor de Saint-Hyacinthe fait partie des rendez-vous qui enrichissent l'offre touristique de notre région et qui vitalisent son économie. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cet événement d'envergure et que Saint-Hyacinthe soit l'hôte de cette compétition qui rassemble, chaque année, de nombreux participants et participantes et leurs proches. J'invite la population à les accueillir chaleureusement et à leur faire découvrir les attraits de notre région. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

