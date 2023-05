Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 300 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 315 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, qui se déroule à Victoriaville jusqu'au 21 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 39 ans, le Festival promeut la musique expérimentale et d'improvisation d'ici et d'ailleurs, tout en favorisant le rapprochement entre les personnes de toutes origines. Pendant une semaine, une foule de concerts, d'installations sonores dans l'espace public, de courts métrages et d'œuvres d'arts visuels sont proposés aux visiteuses et visiteurs.

« Le programme riche et diversifié que propose cette année le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville en fait, une fois de plus, un événement incontournable pour tous les amoureux et amoureuses de musique qui souhaitent faire des découvertes. Il permet à des artistes émergents d'ici et d'ailleurs d'être révélés et ainsi, de faire rayonner la culture québécoise. J'en profite au passage pour souligner le travail du fondateur et directeur du festival œuvrant dans l'organisation depuis ses débuts, qui tirera sa révérence à la suite de cette édition : M. Michel Levasseur. La passion qui vous anime a contribué à faire de ce festival un incontournable. Je salue l'héritage que vous léguez à la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Année après année, les festivals et les événements créent des expériences authentiques et mémorables qui font du Québec une destination touristique attrayante pour les visiteuses et visiteurs. Je suis ravie que notre gouvernement s'associe au succès du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville qui permet aux personnes participantes de plonger dans l'univers de la musique expérimentale et des arts d'avant-garde. Avec son programme varié et éclaté, il colore assurément la saison événementielle du Centre-du-Québec. J'invite les personnes participantes à prolonger leur séjour dans la région pour profiter de ses attraits et de l'accueil chaleureux de sa population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville dépasse les frontières et son apport à l'industrie touristique locale est considérable. Je salue la contribution du gouvernement du Québec à cet événement qui anime la région pour une 39e édition, offrant une vitrine importante à de nombreux artistes. Je profite de l'occasion pour remercier et saluer l'implication et le dynamisme de Michel Levasseur et de Joanne Vézina qui en sont à l'organisation de leur dernier festival. Maintenant, j'encourage les visiteuses et visiteurs à parcourir le territoire d'Arthabaska-L'Érable pour découvrir, ou redécouvrir, ses saveurs et ses lieux uniques. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 255 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De plus, 29 460 $, sur 2 années financières, sont accordés dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère du Tourisme accorde à l'organisme une aide de 60 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

