Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 50 000 $ au Concours Prix d'Europe

QUÉBEC, le 4 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 50 000 $ au Concours Prix d'Europe, qui se déroule à Montréal jusqu'au 10 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 111 ans maintenant, l'Académie de musique du Québec s'applique chaque année à mettre sur pied des programmes de formation pour les jeunes musiciennes et musiciens, instrumentistes ainsi que chanteuses et chanteurs, favorisant ainsi l'accès à cet art merveilleux. Le Concours prendra place à la Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal, où les candidates et candidats se disputeront 14 prix et 1 personne lauréate gagnera le Prix d'Europe de 50 000 $.

Citation

« Depuis plus d'un siècle, les personnes participant au Concours Prix d'Europe nous impressionnent par leur virtuosité et leur recherche constante d'excellence. Je salue l'Académie de musique du Québec qui contribue à l'épanouissement de notre relève et au rayonnement de notre culture. Pour les concurrentes et concurrents, ces prix participent à l'accomplissement de leurs plus grandes ambitions et les invitent à se dépasser. Je convie les Québécoises et les Québécois à venir nombreux applaudir les finalistes et les personnes lauréates, à qui je souhaite sincèrement la meilleure des chances. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le ministère de la Culture et des Communications octroie à l'Académie de musique du Québec, pour le Concours Prix d'Europe, la somme de 50 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

Lien connexe

Ministère de la Culture et des Communications

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388