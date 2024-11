Festivals et événements de la saison hivernale - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ au Marché de Noël de L'Assomption

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 41 000 $ au Marché de Noël de L'Assomption, qui se déroule jusqu'au 23 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marché de Noël de L'Assomption est une belle occasion pour les consommateurs d'aller à la rencontre des producteurs et des artisans locaux dans une ambiance conviviale et festive. Il s'agit d'un événement incontournable dans le centre-ville de L'Assomption pour découvrir des produits du terroir, des articles pour la maison et pour les animaux, des bijoux ainsi qu'une variété d'autres produits locaux.

Citations :

« J'invite chaleureusement petits et grands à participer au Marché de Noël de L'Assomption, qui dynamise la belle région de Lanaudière en cette période hivernale. Chaque année, le marché contribue à faire vivre l'esprit des Fêtes dans la ville tout en faisant rayonner nos entreprises locales dans une joyeuse ambiance. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Les marchés de Noël qui illuminent nos régions en cette période féérique des Fêtes stimulent notre économie et permettent de promouvoir le Québec comme destination par excellence pour le tourisme hivernal. Ces événements contribuent à faire rayonner la magie de l'hiver au Québec. Quelle belle occasion pour découvrir nos industries locales! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce aux événements comme celui-ci, les producteurs d'ici bénéficient d'une vitrine importante. Quelle belle façon de les découvrir! Je vous encourage tous à profiter de cette période festive pour venir constater la richesse des produits du terroir en compagnie de vos proches. Bon marché de Noël! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 26 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 15 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

