Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Près de 340 000 $ au Festival international du court métrage du Saguenay - REGARD

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 337 000 $ au Festival international du court-métrage du Saguenay - Regard qui se déroule jusqu'au 23 mars. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

REGARD est l'un des plus grands festivals du court-métrage en Amérique du Nord. Plus de 200 films provenant de 65 pays y seront présentés. La compétition constitue une plateforme d'échange et de progression tant pour les cinéastes émergents que pour les réalisateurs établis. REGARD offre également au public diverses activités telles que des projections thématiques et les soirées cabaret. En plus, le Marché du Court, le volet professionnel du festival, accueille une vingtaine de diffuseurs et programmateurs internationaux. Il propose une foule d'activités contribuant au rayonnement du court-métrage québécois et à la professionnalisation de nos créatrices et créateurs.

C'est également pendant le Festival que le lauréat du concours Cours écrire ton court-édition jeunesse organisé par la SODEC sera annoncé. Ce concours invite les scénaristes émergents de partout au Québec à déposer une première version d'un scénario de court-métrage.

Citations

« Je suis toujours impatient de voir ce que le Festival REGARD nous réserve chaque année. Il a réussi à se tailler une place de choix dans la sphère culturelle et il compte parmi les festivals du court-métrage les plus reconnus au pays. Cette 29e édition fait la part belle aux artistes québécois avec 90 œuvres présentées provenant d'ici. Je me réjouis aussi que le concours de scénarisation Cours écrire ton court soit une édition jeunesse cette année, permettant l'émergence de jeunes scénaristes du Québec. Un grand merci à toute l'équipe et bon Festival à toutes les participantes et tous les participants! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir le Festival REGARD, qui s'ajoute à notre offre touristique et qui, en même temps, participe au développement économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean! Cet événement fait partie de notre offre culturelle qui positionne le Québec comme destination touristique de choix. J'invite chaleureusement les visiteurs et les visiteuses ainsi que la population à participer en grand nombre à cet important festival cinématographique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au fil des années, REGARD est devenu un incontournable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Québec et même à l'international et est un pilier du cinéma québécois. Des courts-métrages viennent de partout dans le monde. Ce festival attire de nombreux cinéphiles des quatre coins de la province. Je souhaite saluer l'organisation de REGARD pour son dévouement et sa précieuse contribution à faire rayonner Saguenay. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 191 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications remet 50 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le ministère du Tourisme accorde 96 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

