Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Plus de 170 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 172 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais, qui se déroule à Gatineau jusqu'au 23 février. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de l'Outaouais est une grande célébration de la littérature, de la lecture, des autrices et des auteurs, ainsi que de toute l'industrie du livre francophone. Se déroulant autour du thème Tous les espoirs sont permis!, le Salon convie quelque 400 autrices et auteurs à Gatineau. De nombreuses activités sont proposées au public, notamment les Cabarets de lecture, des conférences, les Rendez-vous de lecture, la Balade littéraire, en plus de plusieurs activités hors les murs. Finalement, plusieurs activités jeunesse sont offertes, telles que Lis moi Outaouais et les Caravanes littéraires.

Citation

« Le Salon du livre de l'Outaouais célèbre le livre francophone et son importance pour notre culture. Je remercie l'équipe organisatrice qui travaille année après année pour offrir au public de l'Outaouais un salon convivial et la possibilité de rencontrer des autrices et des auteurs de tous les horizons, liés par leur amour du français. Grâce aux nombreuses activités prévues pour les jeunes, le Salon contribue également à faire découvrir la beauté de la lecture et favorise la transmission d'une culture littéraire francophone riche au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 130 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

