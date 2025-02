Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec octroie 7 000 $ pour la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli

QUÉBEC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 7 000 $ pour la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui a lieu jusqu'au 23 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 30e édition, la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli promet de faire vivre une expérience mémorable à tous les visiteurs. Petits et grands pourront profiter de l'événement pour célébrer les joies de l'hiver en admirant les sculptures de neige.

Citations :

« Cet événement met en valeur le talent des sculpteurs de neige qui partagent leur art avec les visiteurs émerveillés. Il attire, année après année, les personnes curieuses de vivre une expérience hivernale unique au Québec et diversifie notre offre culturelle. J'invite chaleureusement les visiteurs à se laisser surprendre par la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli et les multiples attraits touristiques et culturels dont regorge la région de Chaudière-Appalaches! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle fierté pour les organisateurs et la ville de célébrer le 30e anniversaire de la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli! Cet événement magique fait rayonner l'art de la sculpture de neige et incite les visiteurs et la population à partager un moment des plus conviviaux. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]