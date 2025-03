Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 275 000 $ au Festival international de Casteliers

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une somme de 277 290 $ à l'organisme Casteliers, entre autres pour la réalisation du Festival international de Casteliers qui se déroule à Montréal du 3 au 9 mars. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de Casteliers est un grand rassemblement autour de l'art de la marionnette. S'adressant aux enfants comme aux adultes, il promet de réchauffer les cœurs des adeptes du 11e art. Une panoplie d'histoires de genres différents, des contes d'amour aux histoires de courage, seront racontées par les artistes du Québec et de l'international tout au long de l'événement. En cette 20e édition, diverses activités seront offertes telles que des spectacles, des expositions, des rencontres professionnelles, un marché international rassemblant des programmateurs et diffuseurs en provenance d'une vingtaine de pays, et bien plus. Le Festival représente une occasion extraordinaire de développement de marché et permet la venue d'une quarantaine de diffuseurs et programmateurs internationaux.

« Notre gouvernement est fier de contribuer au succès du Festival international de Casteliers, qui nous offre chaque année un événement d'exception. Il offre aux marionnettistes d'ici une plateforme pour partager leur art au grand public, tout en leur permettant d'entrer en contact et d'échanger avec des artistes d'ailleurs. Je recommande fortement à tous et toutes d'assister à ce festival pour vivre une expérience incomparable. »

« Je suis ravie que Montréal soit l'hôte du Festival international de Casteliers, un événement très aimé et attendu dans la sphère culturelle de la métropole. Je souhaite saluer toute l'organisation du Festival pour son engagement à faire briller l'art de la marionnette. »

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme Casteliers une somme de 230 290 $ provenant du programme Soutien à la mission pour son double mandat d'événement international et de diffuseur spécialisé.

