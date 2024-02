Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 70 000 $ au Festival Phoque Off

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 68 000 $ au Festival Phoque Off qui se déroule à Québec jusqu'au 17 février prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2015, le Festival Phoque Off comble les amatrices et amateurs de musique alternative en présentant des artistes d'ici et de l'international. Encore cette année, le programme permettra de mettre le feu aux planches de plusieurs scènes de Québec. De son côté, le volet professionnel propose aux artistes de la relève plusieurs ateliers, panels de discussion, conférences et formations, en plus de leur offrir des occasions de réseautage en compagnie de diffuseurs provenant de l'international.

« Le dynamisme et le côté réjouissant du Festival Phoque Off en font un événement unique qui offre aux amatrices et amateurs de musique alternative une expérience toujours originale. J'invite les Québécoises et les Québécois à venir profiter du programme riche et diversifié qui leur permettra de découvrir des talents de la relève, dans un cadre complètement éclaté. Je remercie l'organisation pour son travail exceptionnel qui contribue au développement de carrière d'artistes émergentes et émergents de Québec, notamment, grâce à son volet professionnel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Phoque Off enrichit la vie culturelle de la région de la Capitale-Nationale et la qualité de vie de ses citoyens, tout en favorisant le rayonnement d'artistes de la relève. J'invite les amateurs de musique alternative à participer à ce festival et à en profiter pour découvrir tous les attraits de notre belle région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival Phoque Off 59 000 $ provenant de son programme d' Aide aux événements culturels .

. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement avec une aide de 9000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation .

