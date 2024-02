Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 70 000 $ au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 68 000 $ au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui a lieu jusqu'au 11 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt propose des courses de motoneige sur piste ovale, une épreuve classique de l'événement. Les amateurs de sports motorisés peuvent également y voir des pilotes de moto et de véhicule tout-terrain s'affronter.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils sont des milliers de visiteurs à y participer chaque année, générant des retombées touristiques et économiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui permet aux pilotes d'ici et d'ailleurs de mettre en lumière leurs talents. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour que cette édition soit une réussite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, le circuit Yvon-Duhamel vibrera au passage de compétiteurs des plus talentueux et téméraires. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui permet au public de vivre des moments excitants et inédits. Ce rassemblement sportif dynamise l'industrie événementielle de l'Estrie en plus de stimuler son économie. Je souhaite que les visiteurs mettent à profit leur séjour dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses citoyens et ses activités hivernales. »

André Bachand, député de Richmond

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]