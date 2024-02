Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 61 000 $ au Bal de Neige - Domaine des flocons

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 61 000 $ au Bal de Neige - Domaine des flocons, qui a lieu à Gatineau jusqu'au 19 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Bal de Neige - Domaine des flocons nous revient cette année avec un programme diversifié qui ravira les petits comme les grands. Que ce soit les courses à obstacles, les glissades, les prestations d'artistes ou le soccer sur table géant, tout a été mis en place pour animer la section nord du parc Jacques-Cartier et faire bouger les festivaliers.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie le Bal de Neige - Domaine des flocons, qui permet aux familles de profiter des joies de la saison froide de belle façon et qui contribue à la renommée de l'Outaouais comme destination touristique. J'invite les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les attraits du tourisme hivernal de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Bal de Neige - Domaine des flocons accueille chaque année des milliers de participants, ce qui dynamise notre région et génère des retombées économiques importantes. Ce rassemblement familial est devenu, au fil des ans, une tradition hivernale outaouaise très appréciée du public. Il permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments et de se forger des souvenirs mémorables. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]