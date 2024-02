Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 12 000 $ au Festival de pêche aux petits poissons des chenaux

QUÉBEC, le 3 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 12 000 $ au Festival de pêche aux petits poissons des chenaux, qui a lieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Au programme : des activités variées comprenant notamment des spectacles de chansonniers, un tournoi de volleyball, une foire brassicole, une miniferme et des dégustations de poulamon, sans oublier, bien sûr, la pêche aux petits poissons des chenaux. De tout pour petits et grands!

Citations :

« Depuis 85 ans, la qualité et la renommée du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux attirent autant les pêcheurs amateurs que les pêcheurs les plus avertis. Il permet de stimuler la vitalité économique de la région, en plus de la faire rayonner partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien, et je suis sûre que le festival contribuera, encore cette année, au dynamisme du tourisme hivernal de la Mauricie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux se veut la tradition hivernale par excellence en Mauricie et occupe une place de choix dans le cœur des Québécois. Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie ce rendez-vous familial, qui encourage nos pourvoyeurs tout en faisant briller notre région. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

