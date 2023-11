Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde 6 000 $ au Grand Marché de Noël

QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 6 000 $ au Grand Marché de Noël de Québec, qui a lieu jusqu'au 24 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour son édition 2023, le Grand Marché de Noël réunit plus de 200 entreprises, artistes et artisans prêts à présenter une panoplie de produits qui raviront le grand public : vins, alcools et produits du terroir, produits de boulangerie, bijoux et œuvres d'art, chacun y trouvera son compte.

Citation :

« Je suis fière du soutien offert par le gouvernement au Grand Marché de Noël, qui bonifie l'offre touristique de la Capitale-Nationale et met en lumière le talent des entrepreneurs de chez nous. Non seulement ce rendez-vous festif fait rayonner le Québec comme une destination hivernale de choix, mais il favorise la découverte de produits d'exception. Voilà une belle façon de se mettre dans l'ambiance des Fêtes et de dénicher le parfait présent pour l'un de ses proches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

