Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde 41 000 $ au - Marché de Noël de L'Assomption

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 41 000 $ au Marché de Noël de L'Assomption, qui se déroulera du 24 novembre au 23 décembre 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2009, le Marché de Noël de L'Assomption réunit des producteurs et des artisans locaux dans une ambiance conviviale d'inspiration européenne. Ils y proposent des marchandises pour tous les goûts, notamment des articles pour la maison, les arts de la table et les enfants, des produits du terroir, des bijoux et des vêtements.

Citations :

« Nous fêterons cette année le quinzième anniversaire du Marché de Noël de L'Assomption, que j'ai le privilège d'avoir vu grandir au fil des ans. Encore cette année, l'équipe du Marché de Noël a su faire preuve de créativité. J'invite la population de la région et de tout le Québec à venir à L'Assomption pour découvrir l'offre de nos artisans et les activités d'animation, qui plairont autant aux enfants qu'aux adultes! Visiter le Marché de Noël est une belle façon de profiter de la féérie de l'hiver et du temps des Fêtes tout en encourageant nos artisans et producteurs locaux. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Les marchés de Noël enrichissent l'offre touristique hivernale au Québec et contribuent à faire rayonner notre destination. Appréciés autant des Québécois que de nos visiteurs, ils offrent une expérience unique tout en stimulant le tourisme dans une saison généralement moins achalandée. Le Marché de Noël de L'Assomption fait la fierté de cette ville et de Lanaudière, et je suis emballée que notre gouvernement soutienne cet événement bénéfique pour notre économie locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Offrir le Québec pour la période des Fêtes, qui arrive à grands pas, est un excellent moyen d'encourager nos producteurs locaux. Je souhaite à tous et à toutes de belles découvertes lors du Marché de Noël de L'Assomption et de profiter du savoir-faire des artisans de la belle région de Lanaudière. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 26 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide de 15 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

