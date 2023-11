Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ au Marché de Noël et des traditions de Longueuil

QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 20 000 $ au Marché de Noël et des traditions de Longueuil, qui a lieu jusqu'au 17 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 17e édition, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil offrira un programme des plus divertissants pour petits et grands. De la rencontre avec le père Noël jusqu'aux spectacles musicaux et aux prestations théâtrales, il y en a pour tous les goûts. Les visiteurs pourront même confectionner leur propre centre de table en participant à la populaire activité Viens scier ton centre de table.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient avec fierté le Marché de Noël et des traditions de Longueuil, qui enrichit l'offre touristique hivernale de la Montérégie. En plus de faire rayonner le savoir-faire de nos producteurs et de nos artisans, cet événement permet au public de découvrir des produits originaux. C'est le moment idéal de s'imprégner de l'ambiance du temps des Fêtes qui s'installe dans la ville de Longueuil et de passer du temps de qualité en famille et entre amis. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le marché de Noël est un rendez-vous ancré dans le cœur des citoyens de Marie-Victorin. Il incarne la magie de Noël, la convivialité, en plus d'offrir une occasion unique de découvrir des produits artisanaux et locaux. Il y règne une atmosphère chaleureuse où les familles peuvent se retrouver, s'amuser et créer de beaux souvenirs. Je suis fière que notre gouvernement contribue à dynamiser notre économie locale et à renforcer les liens entre les habitants. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

