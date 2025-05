Assises du tourisme 2025 - Bâtir l'avenir du tourisme : la ministre Caroline Proulx dévoile la Stratégie 2025-2030

QUÉBEC, le 6 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, lance la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour soutenir le développement touristique et économique ainsi que le tourisme responsable et durable au Québec.

Elle a présenté la Stratégie aujourd'hui, à Québec, à l'occasion des Assises du tourisme, un événement d'envergure qui réunit plus de 500 personnes venues échanger sur les défis de l'industrie et les moyens d'y répondre pour assurer sa croissance. Le thème de cette édition, Bâtir ensemble un avenir durable pour le tourisme, reflète la volonté collective de poser les bases d'un développement équilibré.

Élaborée en collaboration avec plusieurs partenaires touristiques et gouvernementaux, cette stratégie propose une vision commune du développement de l'industrie en vue de rendre le Québec encore plus attrayant dans le contexte touristique mondial. Elle vise à faire de ce dernier une destination touristique prospère et durable qui rend les gens d'ici fiers, en s'appuyant sur les trois piliers suivants :

la distinction de notre destination;

le tourisme responsable et durable;

l'essor économique du secteur et la vitalité des régions.

Le contexte géopolitique actuel représente une occasion à saisir à court terme, notamment pour attirer davantage de visiteurs nord-américains, mais aussi un levier stratégique pour bâtir une industrie qui sait s'adapter et qui génère des retombées durables pour toutes les régions du Québec.

Des actions fortes pour le tourisme et l'économie

Les mesures de la Stratégie généreront des retombées positives pour l'industrie touristique, notamment en matière :

de recettes touristiques;

de fréquentation répartie sur l'ensemble du territoire et des saisons;

d'optimisation des ressources et des programmes gouvernementaux pouvant aider les entreprises.

Elles poursuivent entre autres les objectifs suivants :

Outiller les entreprises touristiques pour qu'elles puissent prendre des décisions stratégiques, adapter leurs modèles d'affaires, innover, développer de nouveaux partenariats et attirer une main-d'œuvre qualifiée.

Accélérer la transition du secteur vers des pratiques de tourisme responsable et durable, la lutte contre les changements climatiques ainsi que la transformation numérique.

Donner une impulsion supplémentaire au développement d'une culture d'innovation dans l'industrie touristique.

Citation :

« Le Québec a tout ce qu'il faut pour se distinguer sur la scène mondiale, et aujourd'hui plus que jamais, il importe de miser sur une vision commune et ambitieuse. Avec cette stratégie, nous consolidons le tourisme comme moteur de vitalité pour nos régions et levier incontournable de prospérité durable pour le Québec. Dans un contexte géopolitique en pleine transformation, notre industrie a l'opportunité de démontrer ce qu'elle sait faire de mieux : s'adapter rapidement, agir stratégiquement et transformer les défis en occasions de croissance. Nous avons une fenêtre historique devant nous. Ensemble, grâce à l'engagement de toute l'industrie et de nos partenaires, nous ferons du tourisme québécois une force encore plus importante, plus compétitive et plus attrayante à l'international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Plusieurs consultations se sont déroulées lors de l'élaboration de la Stratégie, dont certaines auprès des partenaires de l'industrie touristique et de la population. L'objectif : s'assurer de sa cohérence avec les valeurs de ces derniers tout en veillant à ce qu'elle réponde bien à leurs préoccupations et leur soit, par le fait même, bénéfique.

La mise en œuvre des mesures se fera avec la collaboration de différents partenaires touristiques et gouvernementaux. Plus de 20 ministères et organismes concernés par le tourisme y prendront part.

La Stratégie contribuera entre autres à l'atteinte de plusieurs cibles énoncées dans le Plan stratégique 2023-2027 du Ministère, comme : franchir les 14 milliards de dollars de PIB touristique; dépasser les 5 milliards de dollars d'entrées de devises provenant de l'international; accueillir annuellement 65 millions de visiteurs.

Le tourisme en 2023 au Québec, c'était : 62,2 millions de visiteurs, dont plus de 24 millions de touristes; des recettes touristiques s'élevant à 16,7 milliards de dollars, incluant 4,1 milliards provenant de devises étrangères; près de 24 000 entreprises employant environ 407 000 travailleurs, soit une augmentation de près de 15 % par rapport à 2022.



