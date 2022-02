Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 425 000 $ à Manif d'art de Québec!

QUÉBEC, le 19 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annoncent une aide financière de 426 450 $ à Manif d'art - La biennale de Québec qui se déroulera du 19 février au 24 avril.

La mission de ce festival est notamment de promouvoir l'art actuel, de le rendre accessible à tous les publics et de donner une tribune à la relève. L'événement se tiendra dans 34 lieux, intérieurs et extérieurs, partout dans la ville de Québec. Réalisé en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, ce festival unique réunit, pour une 10e édition, une cinquantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs autour du thème Les illusions sont réelles.

« Manif d'art de Québec est un rendez-vous incontournable pour nos créateurs québécois. Le festival facilite le contact entre les artistes et les amateurs d'ici et d'ailleurs. La culture est une priorité pour notre gouvernement. Nous sommes heureux d'appuyer ce rassemblement d'envergure et d'investir plus de 425 000 $ dans son succès. Manif d'art est un événement culturel majeur de la capitale et j'invite les Québécois à y prendre part en grand nombre. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Manif d'art fait partie de ces rendez-vous artistiques qui font de la capitale nationale et du Québec une destination reconnue pour ses festivals et événements de très grande qualité. Cet événement, qui contribue au rayonnement international de la magnifique ville de Québec, invite les amateurs d'arts visuels à apprécier l'immense talent d'une centaine d'artistes provenant des quatre coins du globe. Leurs œuvres seront d'ailleurs présentées à l'extérieur, à l'intérieur et de façon virtuelle pour joindre le plus grand nombre de gens. Je félicite les organisateurs qui orchestrent cette exposition internationale de main de maître, au plus grand bonheur du public. Je souhaite que les visiteurs de passage dans la région parcourent ses routes et ses environs pour en découvrir les atouts. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'art sera mis à l'honneur au cours des prochaines semaines alors que la biennale prendra vie dans différents lieux de Québec. Ce soutien a permis à cet événement d'envergure internationale de créer une formule des plus attrayantes, accessible à tous et adaptée aux conditions sanitaires. Je félicite les organisateurs et invite les visiteurs à découvrir cette 10e édition qui rend hommage au talent de nos artistes et fait briller notre Capitale-Nationale sur les scènes culturelles du monde. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie à Manif d'art la somme de 161 450 $ par le biais du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie à Manif d'art la somme de 161 450 $ par le biais du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde à l'organisme une aide de 135 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale attribue à Manif d'art un montant de 130 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Renseignements: Sources : Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 882-5645; Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 860-8486; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, 514 560-0244; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488