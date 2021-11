Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 70 000 $ au Festival Bach Montréal

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent une aide financière de 70 000 $ au Festival Bach Montréal, qui se déroulera du 20 novembre au 5 décembre.

Cet événement unique réunit, pour une 15e année, des solistes, des ensembles et des orchestres de renom autour des œuvres de ce grand compositeur. La mission du Festival est de garder cette musique vivante tout en mettant de l'avant le talent d'artistes québécois émergents, par le biais d'une foule d'activités.

Le Festival se déploie dans une douzaine de lieux de la grande région de Montréal, tels que la Maison symphonique et la salle Bourgie du Musée des beaux-arts.

Citations

« Le Festival Bach Montréal est devenu, au fil du temps, un incontournable pour les amoureux de l'œuvre de ce grand compositeur. Il permet aux mélomanes d'apprécier l'immense savoir-faire des musiciens de classe mondiale qui s'y produisent. Il offre également une vitrine exceptionnelle pour les jeunes talents d'ici. Je suis heureuse que votre gouvernement contribue au succès de ce rendez-vous musical, qui positionne le Québec comme hôte d'événements internationaux. J'invite les participants et les visiteurs à prendre le temps de sillonner les rues de Montréal et de la région pour en découvrir les richesses touristiques qui s'y trouvent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival Bach offre à des interprètes québécois de hauts niveaux une formidable occasion d'exposer leur talent. Grâce à cet événement, amateurs et mélomanes pourront aller à leur rencontre et apprécier leur virtuosité, et je les invite à le faire en grand nombre. La culture est une priorité pour notre gouvernement et nous faisons preuve d'un engagement fort en ce sens en soutenant cet événement qui fait briller le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival Bach de Montréal est un rendez-vous musical classique qui, depuis 2005, contribue à positionner la métropole comme lieu sans pareil pour les événements culturels et touristiques. Je salue le travail des organisateurs et des bénévoles qui font du Festival un succès. Je suis très fière de l'appui de notre gouvernement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 45 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le montant inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions causées par la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.



Le Conseil des arts et des lettres, une société d'État relavant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 25 000 $ par le biais du programme de soutien à la mission , volet Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines.

