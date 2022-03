Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie 325 000 $ à REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent une aide financière de 325 000 $ à REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay qui se déroulera jusqu'au 27 mars.

Événement phare dans le paysage culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, REGARD fait rayonner le cinéma d'ici et d'ailleurs auprès d'un public de tous les âges. Sa programmation met à l'avant-scène la création cinématographique de courts métrages tout en favorisant des rencontres entre les professionnels et le public. Cette 26e édition propose aux visiteurs quelque 165 courts métrages provenant du Québec et d'une cinquantaine de pays. Parmi les prix attribués, une nouvelle catégorie a été ajoutée cette année qui récompensera la crème du cinéma d'animation.

Citations

« Le festival REGARD est une vitrine de choix pour les cinéastes québécois en plus d'être un précieux espace de rencontres pour les acteurs de l'industrie du court métrage. Notre gouvernement met un point d'honneur à appuyer les événements qui permettent aux talents québécois de briller sur la scène internationale. C'est pour cette raison que j'invite avec enthousiasme les cinéphiles et les amateurs à découvrir la programmation riche et variée qui fait de cet événement un rendez-vous culturel incontournable du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les festivals et les événements, dont fait partie REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay, contribuent à faire du Québec une destination touristique de choix. Cet événement de très grande qualité favorise le rayonnement de la région tout invitant les amateurs du 7e art à apprécier le talent des artistes d'ici et d'ailleurs. Je félicite les organisateurs et les bénévoles qui assurent le succès de ce rendez-vous cinématographique et qui le gardent bien vivant, et ce, au grand bonheur du public. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la région pour en sillonner les routes, en apprécier l'accueil chaleureux de ses résidents et en découvrir ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis particulièrement fière de cette annonce! Il y a énormément de talent ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et cet appui de notre gouvernement, à la hauteur de 325 000 $, contribuera à faire rayonner le cinéma d'ici et d'ailleurs. La réputation de REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay n'est d'ailleurs plus à faire, et son apport à l'industrie touristique de la région est considérable. C'est une belle occasion de conjuguer le plaisir avec une visite dans notre superbe région! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

