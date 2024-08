Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement duQuébec accorde près de 120 000 $ au Festival MOSAÏQUE Laval

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe ainsi que la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 119 076 $ a été octroyée au Festival MOSAÏQUE Laval qui se déroule jusqu'au 18 août.

Le Festival MOSAÏQUE Laval est un grand événement célébrant la diversité de la ville de Laval. Différentes prestations sont offertes, comme des spectacles de musique et des chorégraphies improvisées. Le Festival se donne pour mission de représenter la diversité culturelle à travers les arts.

« Le Festival MOSAÏQUE Laval gagne en prestige depuis sa création en 2021 et je me réjouis de le voir croître au fil du temps. Je suis fier que notre gouvernement soutienne cette initiative qui célèbre les cultures et qui promeut les arts de la diversité. Je souhaite remercier l'équipe organisatrice pour son dévouement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival MOSAÏQUE Laval est une vitrine de notre richesse culturelle et favorise l'inclusion à travers les arts. J'invite tous les Lavallois et Lavalloises à célébrer ensemble cette mosaïque vibrante de talents. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival une somme de 100 000 $ dans le cadre de sa mesure Présentation d'œuvres dans l'espace public et dans des lieux atypiques .

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival une somme de 100 000 $ dans le cadre de sa mesure Présentation d'œuvres dans l'espace public et dans des lieux atypiques Le ministère de la Culture et des Communications lui remet 19 076 $ dans le cadre de son programme Appel de projets Culture et inclusion, volet A.

