Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie près de 35 000 $ aux Fêtes gourmandes de Neuville

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 34 000 $ aux Fêtes gourmandes de Neuville, qui ont lieu jusqu'au 25 août.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme - Capitale-Nationale, M. Vincent Caron, l'ont annoncé aujourd'hui.

Organisées depuis plus de 10 ans, les Fêtes gourmandes de Neuville offrent une programmation dynamique et variée, passant des spectacles aux duels de chefs, aux kiosques de produits du terroir et de cuisine de rue et, finalement, à la dégustation de maïs sucré. C'est un événement qui sait plaire à tout un chacun dans une ambiance des plus festives et conviviales.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux de renouveler son appui financier et de contribuer ainsi au succès des Fêtes gourmandes, qui ont su, au fil des ans, se tailler une place de choix dans le cœur des gens de Neuville et de ses nombreux visiteurs. Chaque été, à la fin août, c'est l'occasion de savourer les délices locaux du terroir, gracieuseté des producteurs et des transformateurs agroalimentaires présents dans la région. Et une visite festive à Neuville, c'est aussi le temps, bien sûr, de faire provision de son délicieux maïs! Allez y faire un tour, et profitez de la belle saison, chez nous, pour vous amuser avec parents et amis. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le tourisme gourmand est un vecteur d'attraction et fait rayonner le Québec comme destination touristique par excellence. Par leur valorisation du savoir-faire de nos producteurs et leur programmation diversifiée, les Fêtes gourmandes de Neuville favorisent la rencontre entre la population locale, les touristes et les acteurs du monde agricole et permettent de découvrir le Québec autrement. J'encourage les personnes intéressées à profiter de cette occasion pour se laisser émerveiller par tous les attraits de la Capitale-Nationale et la multiplicité des activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Fêtes gourmandes de Neuville permettent aux visiteuses et aux visiteurs d'explorer les saveurs du Québec grâce à une multitude de produits et de mets façonnés par des producteurs et des chefs de chez nous. Quel bel événement qui fait rayonner le secteur agroalimentaire québécois! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je me réjouis de voir le gouvernement du Québec soutenir un événement qui met de l'avant le travail des producteurs locaux et notre maïs sucré. Les Fêtes gourmandes de Neuville contribuent à la vitalité économique et culturelle de la région et continuent de charmer les nombreux participants année après année. J'invite chaleureusement les visiteurs à séjourner dans notre coin de pays et à assister aux festivités! »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 18 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme octroie 13 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 3 000 $ dans le cadre du programme des commandites.

