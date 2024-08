Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 20 000 $ à Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré

QUÉBEC, le 1er août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est ravi d'allouer une aide financière de 23 000 $ à Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré, qui se déroule à Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'au 18 août.

C'est aujourd'hui que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce.

La grande fête régionale Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré rassemble chaque année des festivaliers venus chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale. Les visiteuses et les visiteurs peuvent se divertir grâce à une série d'activités offertes à proximité et en savourant des produits locaux.

« Les événements rassembleurs sont attractifs pour les touristes qui se déplacent dans les régions du Québec. Le Festival Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré fait partie de ces événements chaleureux qui les charment et les invitent à séjourner dans la région et à découvrir tous ses attraits. Cette fête contribue sans aucun doute au développement économique et touristique de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est avec joie que j'encourage les participantes et les participants à se joindre aux festivités et à profiter pleinement de leur passage dans la Capitale-Nationale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle belle nouvelle pour la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et la région de la Capitale-Nationale! Ces événements culturels animent la ville durant la saison estivale et attirent les visiteuses et les visiteurs. Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré est une formidable occasion de se laisser charmer par les artistes sur scène et les saveurs de la région. »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre de la Justice et députée de Charlevoix--Côte-de-Beaupré

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : Consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; Favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

