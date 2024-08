Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 70 000 $ aux Concerts aux Îles du Bic

QUÉBEC, le 3 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'allouer une aide financière de 66 600 $ aux Concerts aux Îles du Bic, un festival qui se déroule au Bas-Saint-Laurent jusqu'au 11 août.

Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival propose chaque année une programmation de qualité, composée d'artistes de musique de chambre professionnels et de la relève. Les Concerts aux Îles du Bic sont un événement mémorable dans l'Est-du-Québec pour les amateurs de musique.

Citations

« L'événement Concerts aux Îles du Bic contribue à façonner la culture musicale québécoise en offrant une place importante à la relève et en encourageant les échanges entre artistes. Je suis fier que notre gouvernement soutienne ce festival. Je remercie toute l'équipe qui s'emploie à promouvoir la musique de chambre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Reconnu pour la qualité de sa programmation, le festival Concerts aux Îles du Bic continue année après année à séduire des personnes qui se déplacent dans la région pour se laisser émerveiller par le talent des chambristes professionnels et de la relève. Cet événement participe ainsi à la vitalité économique et culturelle de la région. J'invite chaleureusement les participants à profiter de leur séjour pour découvrir la région du Bas-Saint-Laurent et ses multiples atouts. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir des événements de qualité comme les Concerts aux Îles du Bic, qui valorisent le talent des artistes dans l'Est-du-Québec tout en faisant rayonner la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 28 600 $ par le biais du programme Soutien à la mission -- Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines . L'organisme a également obtenu une bonification de 25 000 $ couvrant deux exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel pour les éditions 2023 et 2024.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 28 600 $ par le biais du programme . L'organisme a également obtenu une bonification de 25 000 $ couvrant deux exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel pour les éditions 2024. Le ministère du Tourisme accorde 13 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

