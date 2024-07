Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 253 000 $ à l'Expo Trois-Rivières

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est ravi d'octroyer une aide financière de 252 978 $ à l'Expo Trois-Rivières, qui se déroule jusqu'au 13 juillet.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont annoncé aujourd'hui.

Pour sa 117e édition, l'Expo Trois-Rivières offre une variété d'activités et de spectacles pour égayer les visiteuses et les visiteurs. Cet événement permet également aux agriculteurs de présenter le fruit de leur travail avec les milliers de personnes présentes. Il s'agit d'une belle occasion pour se procurer une multitude de produits du terroir.

Citations

« L'Expo Trois-Rivières permet de mettre en lumière le savoir-faire et la passion des producteurs et productrices agricoles de la région de la Mauricie et des régions périphériques. Je suis heureux du soutien accordé à cet événement, qui, depuis une centaine d'années, contribue à la prospérité du secteur agroalimentaire. Bonne visite à toutes et à tous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Après autant d'années à faire rayonner le secteur agricole et celui de l'élevage québécois, l'Expo Trois-Rivières est devenue un événement incontournable en Mauricie. Elle contribue à la vitalité économique et culturelle de la région en dynamisant la ville de Trois-Rivières pendant 10 jours consécutifs pour le grand plaisir des participantes et participants venus à la rencontre des exposants. C'est avec grande fierté que notre gouvernement soutient un événement centenaire qui continue de faire briller la Mauricie et la ville de Trois-Rivières chaque été. Quelle belle vitrine pour le tourisme mauricien! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Une 117e édition pour L'Expo Trois-Rivières! Un événement qui permet chaque année la rencontre entre la ville et la campagne dans une ambiance festive. Il bonifie l'offre touristique de la Mauricie tout en dynamisant son économie. C'est une belle occasion de découvrir les produits de notre terroir et de célébrer avec nos artistes favoris. N'hésitez pas à faire un détour dans les environs pour découvrir les nombreux attraits de la région. Bienvenue à toutes et à tous! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières.

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde un montant de 157 978 $ dans le cadre du programme d'Appui aux expositions agricoles.

Le ministère du Tourisme soutient l'Expo Trois-Rivières par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, avec un montant s'élevant à 95 000 $.

L'Exposition de Trois-Rivières réservera une place importante cette année aux producteurs et aux produits locaux, présentés au moyen de kiosques thématiques variant d'une journée à l'autre afin de rapprocher la population de l'agriculture et de l'agroalimentaire de proximité.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Facebook X Linkedin YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]