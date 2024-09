Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 150 000 $ au Festival Quartiers Danses

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 145 000 $ au Festival Quartiers Danses, qui se déroule à Montréal jusqu'au 14 septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Quartiers Danses s'est donné pour mission de démocratiser la danse contemporaine sous toutes ses formes. Ainsi, l'événement propose des spectacles d'artistes tant d'ici que de l'international, notamment dans les rues, les parcs, les marchés publics et les musées de la métropole, ainsi qu'un riche programme de films portant sur la danse. Pour une deuxième année consécutive depuis sa fondation, le Festival présente également un programme pour les enfants et leur famille : le FQD mini.

« Le Festival Quartiers Danses rivalise de créativité pour joindre un public toujours plus vaste afin de démocratiser la danse dans toutes ses expressions. Je salue l'équipe organisatrice pour son engagement à promouvoir et à faire rayonner, tant au Québec qu'à l'international, la danse et la culture québécoises. Je vous remercie d'offrir cette vitrine privilégiée aux artistes qui, grâce à leur audace et à leur passion, permettent à la danse de s'exprimer. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement une somme de 95 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la programmation spécifique. Le ministère de la Culture et des Communications soutient Danse Imédia O.S.B.L. grâce à une aide de 50 000 $ pour l'accueil de diffuseurs et programmateurs hors Québec à la 22e édition du Festival, en vertu du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

