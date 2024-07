Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 75 000 $ au Festival Mémoire et Racines

QUÉBEC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 77 000 $ au Festival Mémoire et Racines qui se déroule à Joliette jusqu'au 28 juillet. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Mémoire et Racines est une grande célébration qui contribue au rayonnement des arts traditionnels au Québec. Il promeut le patrimoine vivant et fait parler de lui, même à l'international. Il rapproche également les spectatrices et spectateurs des artistes avec ses ateliers et ses concerts intimistes.

Citations

« Le Festival Mémoire et Racines met en lumière le patrimoine vivant et les arts traditionnels tout en constituant un événement moderne et actuel. Il contribue entre autres à attirer et à intéresser les jeunes en les rapprochant de nos artistes de renom grâce à l'intimité et à la convivialité qu'il offre. Je remercie chaleureusement l'équipe organisatrice pour son travail remarquable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Porteur de retombées économiques et touristiques importantes pour Lanaudière, le Festival Mémoire et Racines est une belle occasion pour les festivaliers de renouer avec nos traditions et notre patrimoine. Je me réjouis du soutien gouvernemental à cet événement qui contribue au rayonnement du savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. Voilà une belle occasion de vivre la saison estivale autrement au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux que le gouvernement s'associe au succès du Festival Mémoire et Racines. Ce rendez-vous anime notre été et nous permet de passer de bons moments avec nos proches. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par l'équipe organisatrice qui, d'une année à l'autre, s'assure de présenter un événement de qualité, avec un programme riche et varié, le gardant ainsi bien vivant! »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une aide financière de 45 000 $ au Festival dans le cadre du programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. L'organisme a également obtenu une bonification de 25 000$ couvrant 2 exercices financiers et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

