Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 55 000 $ au Festival international du blues de Tremblant

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international du blues de Tremblant, qui se déroule jusqu'au 14 juillet, avec une aide financière de 58 000 $.

C'est aujourd'hui que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'a annoncé.

Le Festival international du blues de Tremblant est un événement inoubliable qui fait vibrer les participants au rythme du blues. Il s'agit d'une vitrine incontournable pour les artistes de blues d'ici et d'ailleurs. Par ses activités familiales et sa programmation envoûtante, le festival fait vivre le village piétonnier de Mont-Tremblant pendant près d'une semaine de festivités.

Citations :

« Les événements sont des moteurs d'inspiration et d'attraction majeure pour inciter les voyageurs à s'élancer dans la découverte de nos régions. Le Festival international du blues de Tremblant fait partie de ceux-ci et contribue à la vitalité économique, touristique et culturelle de Mont-Tremblant. J'encourage grandement les visiteurs venus assister aux festivités à se laisser séduire par la magnifique région des Laurentides et ses activités qui l'animent lors de leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle fierté de voir rayonner le centre de villégiature Tremblant et la magnifique région des Laurentides! Chaque année, le Festival international du blues de Tremblant participe à séduire les touristes et les invite à découvrir les richesses de notre territoire. »

Chantale Jeannotte, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Labelle

Fait saillant :

Le ministère du Tourisme accorde 58 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]