Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 530 000 $ au Festival international de films Fantasia

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 532 000 $ au Festival international de films Fantasia, qui se déroule à Montréal jusqu'au 4 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de films Fantasia est un événement d'envergure dans l'espace cinématographique. Il se démarque par son programme varié et son éclectisme. Il met en vedette des films provenant de partout dans le monde, mais aussi plusieurs œuvres québécoises. Cette année, ce rendez-vous accueillera la 15e édition du Marché de coproduction Frontières, une plateforme de réseautage qui réunira plus de 400 professionnelles et professionnels de l'industrie du film.

Citations

« Fantasia tient un rôle important dans la promotion du cinéma de genre et a su s'imposer, au fil des ans, comme une plateforme incontournable pour les cinéastes, les actrices et acteurs ainsi que les distributeurs des quatre coins du monde. Notre gouvernement est fier de soutenir cette célébration unique, renforçant ainsi notre engagement envers la culture et les arts. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements contribuent énormément à la renommée touristique du Québec. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer au Festival international de films Fantasia, qui attire chaque année des milliers de visiteurs avec un programme unique et éclaté. Bravo à l'équipe organisatrice qui travaille fort à donner une vitrine internationale à nos créateurs de cinéma de genre, rendant ainsi notre destination toujours aussi attrayante au fil des ans! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de films Fantasia est un événement incontournable pour les cinéphiles d'ici et d'ailleurs. Le public aura la chance de visionner des œuvres présentées pour la première fois sur la scène mondiale et nord-américaine. Je suis fier que notre gouvernement appuie cette 28e édition qui contribue assurément au rayonnement international de notre métropole et à sa vitalité culturelle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival international de films Fantasia une aide de 310 000 $ dans le cadre de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme lui octroie 112 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en lui accordant une somme de 110 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746