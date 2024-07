Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 375 000 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée

QUÉBEC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 377 602 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroule jusqu'au 5 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival en chanson de Petite-Vallée accueille une multitude d'artistes de renom et de la relève dans ce petit village niché au bord du fleuve Saint-Laurent. À travers son programme varié, il célèbre la chanson québécoise dans toute sa beauté.

Citations

« J'ai eu l'occasion d'aller visiter les lieux où se déroule le Festival en chanson de Petite-Vallée et de rencontrer certaines et certains des artistes qui y seront présents. J'ai bien hâte que le grand public découvre l'événement. Je remercie chaleureusement l'organisation du Festival pour son engagement à faire briller les artistes d'ici. J'invite les Québécois et Québécoises à visiter la Gaspésie cet été et à profiter pleinement de cet événement d'exception. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival en chanson de Petite-Vallée fait partie de ces rendez-vous qui font du Québec une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle. Ce rassemblement, qui contribue au rayonnement de la Gaspésie, invite les amoureux de la chanson francophone à venir s'émerveiller devant le talent des artistes qui s'y produisent. Ainsi, de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes d'ici bénéficient d'une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leur travail et se faire connaître. J'invite les festivaliers à se montrer nombreux à profiter de ces moments remarquables et de découverte. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation du Festival en chanson de Petite-Vallée n'est évidemment plus à faire et son apport à l'industrie touristique locale est considérable. Je salue la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement qui anime la région et qui offre une vitrine importante à la chanson francophone. J'encourage les visiteurs à parcourir la Gaspésie pour découvrir, ou redécouvrir, l'accueil chaleureux de ses citoyens et ses paysages à couper le souffle. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à l'organisme Village en chanson de Petite-Vallée une somme de 208 602 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à l'organisme Village en chanson de Petite-Vallée une somme de 208 602 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme lui octroie 169 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

