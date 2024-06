Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 180 000 $ au Festival international de jardins

QUÉBEC, le 22 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 180 580 $ au Festival international de jardins, qui se déroule à Grand-Métis jusqu'au 6 octobre. Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 25e édition, le Festival, le plus important en son genre en Amérique du Nord, offre une présentation de plus de 25 jardins sous le thème « Écologie des possibles », conçus par près de 70 architectes paysagistes et designers de renommée internationale. Cette année, une délégation française présente un jardin inédit lors de la soirée d'ouverture de l'événement.

« Célébrons ensemble la 25e édition du Festival international de jardins, un succès qui illustre la créativité des créatrices, créateurs et architectes. Sous le thème de l'Écologie des possibles, cette édition inaugure un dialogue dynamique entre le passé et le futur. Venez nous rejoindre aux Jardins de Métis pour explorer ces installations uniques où l'art, le design et l'architecture ne font qu'un. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« C'est un réel plaisir de voir un événement aussi prestigieux que le Festival international de jardins prendre place dans notre région. Source de fierté pour la communauté, le Festival dynamise notre belle région en tant qu'attrait touristique de grande renommée. Cet événement unique offre aux visiteurs l'occasion de découvrir les richesses culturelles et naturelles du Bas-Saint-Laurent tout en savourant des moments inoubliables au cœur des Jardins de Métis. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival 18 430 $ dans le cadre du programme Mécénat Placement Culture, volet A.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui octroie les sommes suivantes : 100 000 $ en vertu du programme Événements nationaux et internationaux | Soutien à la mission; 30 000 $ dans le cadre du programme Accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec; 24 150 $ pour la présentation d'une œuvre au Festival International des Jardins de Chaumont -sur-Loire; ainsi que 8000 $ pour la réalisation du colloque portant sur le thème Écologie des possibles.

