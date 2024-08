Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 150 000 $ au Festival Orientalys

QUÉBEC, le 8 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 153 860 $ au Festival Orientalys, qui se déroule à Montréal jusqu'au 11 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Orientalys est une grande célébration des cultures orientales qui vise à faire découvrir les richesses culturelles, artistiques, musicales et même culinaires de divers pays tels que le Maroc, la Chine, l'Espagne, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Iran, le Cambodge, l'Inde, le Japon et bien d'autres. L'événement se déroule dans le Vieux-Port de Montréal et propose de nombreuses activités, incluant des animations, des spectacles et des expositions.

« Le Festival Orientalys est une occasion en or de découvrir et de célébrer la diversité et la richesse des cultures orientales. En mettant en lumière les arts, la musique, la gastronomie et les traditions des pays de l'Orient, cet événement renforce les liens interculturels et enrichit notre société. Je suis fier que notre gouvernement soutienne cette initiative et je salue le travail de toute l'équipe du Festival. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de dynamiser nos régions, font briller le talent des artisans de notre industrie événementielle. Le Festival Orientalys fait cela à merveille en invitant les festivaliers à voyager au cœur des cultures orientales et en favorisant des moments de partage. Cet événement festif et coloré contribue ainsi à la renommée de la métropole comme destination touristique de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme Alchimies, créations et cultures une somme de 70 000 $ provenant du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités, incluant le Festival Orientalys. L'organisme a également obtenu une bonification de 57 860 $ couvrant 2 exercices financiers et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère du Tourisme lui accorde 26 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

