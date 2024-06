Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 44 000 $ au Pow Wow international de Wendake

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 44 000 $ au Pow Wow international de Wendake, qui a lieu du 28 au 30 juin. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement de grande ampleur, qui met à l'honneur les traditions et l'art des Premières Nations au fil d'une programmation riche en activités, attire des participants venant de multiples nations et communautés autochtones ainsi qu'un grand nombre de touristes québécois, canadiens et internationaux. Il contribue donc à la sensibilisation d'une variété de publics à l'importance des cultures et des patrimoines autochtones ainsi qu'à la réputation de Wendake et de la région de la Capitale-Nationale en tant que destinations qui valorisent et célèbrent la diversité culturelle.

Le Pow Wow constitue également une plateforme de dialogue et d'échange entre les peuples. Ce faisant, il favorise l'unité et la compréhension mutuelle entre les citoyens autochtones et allochtones, et renforce les liens communautaires et sociaux au sein de la région.

Rappelons que la seule communauté huronne-wendat reconnue au Canada est établie à Wendake, près du site de l'ancienne cité de Stadaconé. Ainsi, le Pow Wow international de Wendake représente une occasion unique de découvrir la culture distincte de la Nation huronne-wendat.

Citations

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès du Pow Wow international de Wendake, qui favorise les rencontres et le partage. Les cultures autochtones sont une grande richesse, et cet événement est un moment privilégié, pour le grand public, de s'en rapprocher. Le Québec propose une grande variété de festivals qui promettent aux visiteurs de vivre des expériences uniques. Voici un rendez-vous familial qui diversifie l'offre touristique de notre destination et qui promet aux participants de bonifier leur bagage de connaissances. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, Wendake vibrera au rythme des activités du Pow Wow international, dynamisant ainsi l'industrie événementielle et l'économie locale. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par l'équipe organisatrice qui, d'année en année, nous présente un événement de qualité, avec une programmation riche et variée, qui favorise l'attractivité de la région. Je souhaite que les participants mettent à profit leur passage à cet événement festif pour visiter les environs et découvrir les attraits qui s'y trouvent. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 25 000 $ au Pow Wow international de Wendake dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme accorde un montant de 19 000 $ au Pow Wow international de Wendake dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Secrétariat à la Capitale-Nationale

LinkedIn X

Ministère du Tourisme

X, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013; [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]