Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Un soutien de 15 000 $ au Vieux-Quai en fête de Sept-Îles

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer un montant de 15 000 $ au Vieux-Quai en fête de Sept-Îles, pour soutenir cet événement qui a lieu jusqu'au 16 juillet.

Cette annonce conjointe avec la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est rendue possible grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles est l'un des rendez-vous les plus attendus de la Côte-Nord. Dans un cadre enchanteur et un décor naturel, ce rassemblement accueille tous les ans de nombreuses familles venues vivre une expérience inédite et faire de nouvelles découvertes.

Citations :

« Le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles est l'une des activités familiales les plus prisées de la Côte-Nord. Les enfants comme les adultes y trouvent leur compte, avec une programmation diversifiée dans une ambiance des plus festives. Celui-ci témoigne de la créativité des artisans de nos industries événementielle et culturelle. J'invite tout le monde à venir en profiter. C'est aussi une belle occasion pour visiter les nombreux attraits de notre magnifique région! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Les festivals et les événements constituent une vitrine incontournable pour notre industrie touristique. Chaque été, des milliers de visiteurs y participent, faisant ainsi de notre destination l'une des plus attrayantes au monde. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès du Vieux-Quai en fête de Sept-Îles, qui propose, au fil des ans, des activités répondant aux goûts de tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

o consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;

o favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

