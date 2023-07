Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 270 000 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur

QUÉBEC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 269 603 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur, qui se déroule jusqu'au 6 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival permet au public de découvrir la diversité des pratiques artistiques. Des compagnies de danse prestigieuses, de grands orchestres, des ensembles vocaux ainsi que des chanteuses et chanteurs lyriques de renom du Québec, du Canada et de l'étranger sont conviés sur les différentes scènes de Saint-Sauveur pour le plus grand bonheur des festivalières et festivaliers.

Citations

« Ce rassemblement estival d'envergure montre, à travers la diversité de son programme, que la culture peut s'incarner d'une multitude de manières. Il permet aux artistes et au public de partager d'inoubliables moments. Axé sur la découverte d'interprètes remarquables et la diversité des expressions créatrices, le Festival accomplit un travail admirable de diffusion et de valorisation des arts et de la culture. Je dois aussi souligner le travail exceptionnel du comité organisateur du Festival ainsi que les nombreuses et nombreux bénévoles pour leur engagement indéfectible envers cet événement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival des arts de Saint-Sauveur fait partie de ces rendez-vous qui font du Québec une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle. Ce rassemblement, qui contribue au rayonnement des Laurentides, invite les amateurs de danse et de musique à venir s'émerveiller devant le talent des artistes qui s'y produisent. Ainsi, de nombreux participants d'ici et de l'international bénéficieront d'une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leur travail et se faire connaître. J'invite le public à profiter de ces moments d'exception et de découverte. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne cet événement qui célèbre la créativité des danseurs et musiciens qui sont de passage à Saint-Sauveur pour partager leur passion avec un public déjà conquis. La présentation du Festival des arts témoigne de la vitalité exceptionnelle de notre région. Je souhaite que les visiteurs mettent à profit leur passage dans les Laurentides pour découvrir ses attraits touristiques. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 122 000 $ issue du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 56 080 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 122 000 $ issue du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 56 080 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère de la Culture et des Communications lui octroie la somme de 23 523 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture, volet A.

Le ministère du Tourisme verse 68 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin

Ministère du Tourisme

Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, [email protected]