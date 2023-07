Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 240 000 $ au Festival international de jardins

QUÉBEC, le 8 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 237 864 $ au Festival international de jardins, qui se déroule à Grand-Métis jusqu'au 1er octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le plus important festival de jardins en Amérique du Nord présente, pour cette 24e édition, une vingtaine de créations réalisées par quelque 70 architectes paysagistes et designers des quatre coins du monde. Cinq nouvelles créations sont mises en valeur sous le thème Racine : elles ont été choisies parmi les 134 propositions qui ont été reçues cette année. Il s'agit d'une expérience interactive unique à faire en famille, sur un site voisin des Jardins de Métis.

« Le Festival international de jardins est une occasion unique de découvrir la créativité sans limites des lauréates et lauréats de cette année. Le thème mis de l'avant, Racine, permet aux artistes d'imaginer l'avenir en se laissant inspirer par le passé, le tout dans un dialogue entre l'histoire et la modernité. J'invite les Québécoises et les Québécois de partout à prendre la route jusqu'aux Jardins de Métis pour parcourir les installations où se côtoient arts visuels, design et architecture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis que le gouvernement apporte son soutien aux initiatives qui dynamisent notre belle région. Les festivalières et festivaliers pourront se laisser imprégner de l'ambiance inspirante tant de ce magnifique coin de pays que des Jardins de Métis. Les parcours proposés, leur qualité et leur originalité sont un beau prétexte pour visiter le Bas-Saint-Laurent et en découvrir toutes les beautés. J'invite les participantes et participants à profiter de leur séjour pour sillonner les routes de la région et savourer ses nombreux attraits. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival 103 484 $ dans le cadre du programme Mécénat Placement Culture, volet A.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui octroie une somme de 100 000 $ en vertu du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 34 380 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

