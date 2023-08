Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 100 000 $ au Festibière de Québec

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 97 000 $ au Festibière de Québec, qui se déroule jusqu'au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Québec accueille chaque année une cinquantaine de microbrasseries aux quais de l'Espace 400e dans une ambiance festive. Pour cette édition, amateurs de bières et néophytes pourront déguster plusieurs variétés de bières du terroir.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festibière de Québec, qui est devenu, au fil des ans, un incontournable pour de nombreuses industries brassicoles. Ce rendez-vous leur permet de mettre en lumière leur savoir-faire. Félicitations au comité organisateur, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition! J'invite le public à venir en grand nombre encourager nos brasseurs et à profiter de l'ambiance festive dans un cadre enchanteur. J'encourage également les festivaliers à sillonner les belles artères de la Capitale-Nationale pour admirer ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec profite depuis plusieurs années d'une effervescence brassicole dont on peut être fiers. Je félicite les entreprises impliquées, qui pourront mettre en valeur leur talent, et j'invite toutes les personnes qui se trouveront dans la région de la Capitale-Nationale à venir apprécier la qualité et la diversité des bières d'ici. Je remercie aussi chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à l'organisation de ce grand rassemblement. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 87 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 10 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

