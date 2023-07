Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 600 000 $ au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay

QUÉBEC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 609 076 $ à La Rubrique, qui organise le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay se déroulant jusqu'au 30 juillet.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 1989, le Festival est une biennale qui contribue au développement du théâtre et des arts de la marionnette. Cette année, 45 productions, en provenance de 15 pays, seront présentées et plusieurs activités seront offertes, telles que le Marionnettarium, le Piknik Marionnettik et 11 expositions, pour permettre les rencontres entre le public et les marionnettistes et faire découvrir cet art unique.

Citations

« Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay est un événement culturel unique qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il permet de découvrir un éventail d'artistes d'ici et d'ailleurs qui partagent la passion d'émerveiller les gens par la fantaisie que leur offre l'art de la marionnette. Le programme de cette 17e biennale promet des découvertes captivantes grâce à un heureux mélange de créations, du Québec et des quatre coins du monde. Par des spectacles ludiques et des activités pour rapprocher les artistes de leur public, les marionnettistes pourront transporter et charmer les visiteuses et visiteurs. Je salue le travail de l'organisation qui a réussi à faire de cet événement un incontournable parmi ceux consacrés à l'art de la marionnette en Amérique du Nord et qui joue un rôle important dans le rayonnement du talent et de la créativité des artisanes et artisans québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne le Festival international des arts de la marionnette. Cet événement culturel, qui met en lumière le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle, propose une expérience hors du commun à la population, en plus de diversifier l'offre touristique du Québec. Bravo aux organisateurs, car ils travaillent fort pour mettre en place un programme de qualité! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui regorge d'attraits et d'activités pour toute la famille. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier de l'appui de notre gouvernement aux événements du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme l'incontournable Festival international des arts de la marionnette qui se déroulera dans les prochains jours chez nous. L'industrie touristique est une chef de file nécessaire de notre développement économique et assure un rayonnement important pour Jonquière et notre région partout dans le monde. En venant faire leur tour ici, les visiteurs contribuent à notre essor économique et à la vitalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au plaisir de croiser les festivaliers sur les différents plateaux de diffusion. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à La Rubrique plusieurs aides financières :

396 125 $ découlant du programme Soutien à la mission - Création-production, événement et diffuseurs , pour ses activités de l'année financière 2023-2024, incluant le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay;



74 660 $, sur 2 années financières, provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel ;



25 000 $ par le biais du Programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour l'organisation d'un événement théâtral en deux temps, à La Baie et à Chicoutimi , en partenariat avec Le Musée du Fjord, Diffusion Saguenay, l'Association des centres-villes de Chicoutimi et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay;



10 000 $ en Initiatives territoriales pour permettre au Festival d'assumer une partie des frais liés au déplacement et à l'accueil de diffuseurs québécois dans le cadre de la 17 e édition de la biennale;



8291 $ pour la mise en œuvre de la politique d'action communautaire.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation .

Le ministère du Tourisme lui accorde 45 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488