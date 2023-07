Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus 557 000 $ à l'Expo agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 557 755 $ à l'Expo agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, qui se déroule jusqu'au 5 août.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe revient cette année avec un programme enlevant qui saura répondre à tous les goûts. Pour cette 185e édition, les participants pourront profiter des spectacles musicaux, des concours agricoles et d'animaux, du rodéo ou encore du derby de démolition.

Citations :

« Les expositions agricoles favorisent la proximité entre les producteurs et les consommateurs, qui sont de plus en plus curieux de la provenance des aliments dans leur assiette. Échanger avec les agriculteurs, découvrir leurs pratiques et comprendre la trajectoire entre la terre et la table renforcent l'appétit pour les produits du Québec et contribuent à développer le réflexe d'acheter local. Bonne expo à tous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à l'engouement qu'ils suscitent chez les visiteurs. Chaque année, ils sont des milliers à y participer, générant des retombées économiques et touristiques importantes pour nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès de l'Expo agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, un événement haut en couleur qui met en lumière notre industrie agroalimentaire. J'invite les visiteurs d'ici et d'ailleurs à profiter de leur passage dans la région pour explorer ses différents attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La saison estivale est ponctuée de festivals et d'événements aussi passionnants les uns que les autres. L'Expo agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe est l'un des rendez-vous les plus populaires de la région chaque année. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec renouvelle son soutien à cet événement d'envergure, qui offre une occasion unique à nos producteurs d'exposer le fruit de leur travail. J'invite la population à venir en famille ou entre amis profiter des nombreuses activités offertes. Bonne expo! »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) accorde la somme de 345 755 $ en vertu du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Le ministère du Tourisme accorde 212 000 $ dans le cadre du programme d'Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

