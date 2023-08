Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 76 000 $ au Festival de la poutine de Drummondville

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 76 000 $ au Festival de la poutine de Drummondville, qui a lieu du 24 au 26 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Chaque été, cet événement incontournable de la scène culinaire et culturelle québécoise donne lieu aux prestations musicales de certains des plus grands noms d'ici, sur fond de dégustation de poutines et de compétitions entre les chefs qui les préparent.

« En plus de nous donner l'occasion de déguster une grande variété de poutines, ce festival voit défiler une quantité impressionnante d'artistes de chez nous. Je suis fière que notre gouvernement appuie cet événement rassembleur où les participants peuvent se régaler autant à table que dans l'assistance ou devant une scène. Félicitations aux organisateurs pour avoir porté cet événement à un tel niveau de qualité, et je souhaite un bon festival à tous! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Que serait notre gastronomie sans la poutine, et que serait notre culture sans nos créateurs? Le Festival de la poutine de Drummondville honore l'une et l'autre par sa riche programmation musicale et la présence de certains des meilleurs poutiniers du Québec. Pendant trois jours, cet événement festif et enjoué attire des milliers de festivaliers, dont la présence entraîne de fortes retombées touristiques et économiques qui profitent à toute la communauté. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

